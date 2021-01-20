Варламова вызвали в УМВД Архангельска после роликов о городе

Блогера Илью Варламова вызвали в архангельское УМВД. В пресс-службе ведомства сообщили, что проводят проверку по жалобам местной жительницы на ролик, размещенный на YouTube-канале блогера. В конце 2020 года Варламов снял ряд видеороликов об Архангельске.

«В УМВД России по городу Архангельску поступило заявление местной жительницы по факту размещения на одном из YouTube-каналов видеролика, в котором присутствует ненормативная лексика, а также оскорбительные высказывания в адрес жителей города Архангельска», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ведомства.

В заявлении также говорилось, что администратора паблика, о котором идет речь, вызвали в отдел полиции.

«Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Имени администратора паблика в ведомстве не уточнили.

13 января Илью Варламова и Петра Верзилова задержали в аэропорту Капоэты в Южном Судане после досмотра багажа. Они приехали в регион как туристы и планировали дальше лететь в Джубу. При досмотре у блогера нашли пульт от дрона DJI Mavic, изъятого в Уганде. После этого всю группу задержали. Россиян доставили в местный аналог полицейского отделения и обвинили в съемке без разрешения Министерства дикой природы.

О возвращении Варламова в Россию стало известно 16 января.