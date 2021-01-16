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    16 января 2021, 16:50

    Блогер Варламов прилетел в Россию после задержания в Африке

    Алена Макаренко

    Блогер Илья Варламов вернулся в Россию из Южного Судана. А издатель «Медиазоны» Петр Верзилов остается в Африке. Новостью поделился главный редактор издания Сергей Смирнов, сообщило РИА «Новости».
    Блогер Варламов прилетел в Россию после задержания в Африке

    «Он до сих пор еще в Африке. Варламов вернулся, а Верзилов остался в Африке… У всех было разное время отъезда, какой-то там хаос был, то есть не все на одном рейсе», — сообщил он.

    Пока неизвестно, как долго Верзилов пробудет в Африке.

    «У него не было обратных билетов», — сказал Смирнов.

    Варламов подтвердил агентству факт своего возвращения. Он пока не планирует обращаться к правоохранителям или в МИД.

    «Дальше разберемся, будет видно. Пока планов конкретных нет», — отметил он.

    Верзилова и Варламова задержали в аэропорту Капоэты в Южном Судане после досмотра багажа 13 января. Они приехали в регион как туристы и планировали дальше лететь в Джубу. При досмотре у блогера нашли пульт от дрона DJI Mavic, изъятого в Уганде. После этого всю группу задержали. Россиян доставили в местный аналог полицейского отделения и обвинили в съемке без разрешения Министерства дикой природы. Одновременно силовики попытались отобрать у них телефоны и деньги. Группа потребовала связаться с посольством.

    Загранучреждений МИД России в Южном Судане пока нет, отметила «Газета.ru».