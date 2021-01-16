Блогер Варламов прилетел в Россию после задержания в Африке

«Он до сих пор еще в Африке. Варламов вернулся, а Верзилов остался в Африке… У всех было разное время отъезда, какой-то там хаос был, то есть не все на одном рейсе», — сообщил он.

Пока неизвестно, как долго Верзилов пробудет в Африке.

«У него не было обратных билетов», — сказал Смирнов.

Варламов подтвердил агентству факт своего возвращения. Он пока не планирует обращаться к правоохранителям или в МИД.

«Дальше разберемся, будет видно. Пока планов конкретных нет», — отметил он.

Верзилова и Варламова задержали в аэропорту Капоэты в Южном Судане после досмотра багажа 13 января. Они приехали в регион как туристы и планировали дальше лететь в Джубу. При досмотре у блогера нашли пульт от дрона DJI Mavic, изъятого в Уганде. После этого всю группу задержали. Россиян доставили в местный аналог полицейского отделения и обвинили в съемке без разрешения Министерства дикой природы. Одновременно силовики попытались отобрать у них телефоны и деньги. Группа потребовала связаться с посольством.

Загранучреждений МИД России в Южном Судане пока нет, отметила «Газета.ru».