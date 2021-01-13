Известный российский блогер Илья Варламов с женой Любовью, Петром Верзиловым и товарищами решил провести отпуск в Южном Судане. Они получили от этой экзотической страны массу неповторимых впечатлений — туристов задержали прямо в аэропорту.

Компанию туристов задержали в аэропорту города Капоэта, куда они прилетели, чтобы сделать пересадку в Джубу, столицу страны. Пограничники начали обыскивать багаж россиян и нашли пульт от дрона DJI Mavic, который у них изъяли еще на границе Уганды в аэропорту Энтеббе. Военные решили, что раз пульт есть, значит, его запускали, и задержали туристов.

Россиян доставили в местный аналог полицейского отделения и предъявили обвинения в том, что они вели съемку без разрешения министерства дикой природы. Одновременно силовики попытались отобрать у них телефоны и деньги. Однако оставаться без связи туристы не захотели и технику не отдали. Они заявили, что у них есть право связаться с посольством.

«Здесь у вас нет никаких прав! Если вы не сдадите телефоны, у вас их заберут силой! Вы должны уважать нашу страну! Если я приеду в Россию, я буду жить по правилам, я буду слушаться, почему вы не выполняете наши правила?» — приводит Варламов слова полицейского.

Блогер связался с российской дипмиссией в Судане. Там ему пообещали прояснить вопрос и посоветовали ни в коем случае не давать полицейским денег. Дипломаты предположили, что местные власти вымогают у россиян взятку.

После этого россиян поместили в комнату с решетками, старым телевизором, холодильником и множеством насекомых. Варламов от скуки насчитал 43 гнезда с огромными черными осами и обнаружил пауков трех разных видов.

«От нечего делать я стал изучать комнату, в результате нашел три гильзы от патронов к автомату Калашникова, три презерватива, какие-то лекарства, мелкие деньги (примерно доллар), одну игральную карту и список всех сотрудников местного КГБ с личными телефонами (он просто висел на стене)! В целом, было неплохо», — поделился блогер.

В ожидании правосудия туристы успели перекусить, ознакомиться с местным санузлом и оленями, гуляющими во дворе полицейского участка.

Через несколько часов их отпустили. Петр Верзилов рассказал, что этому предшествовала целая эпопея.

«Я позвонил другу сына президента Южного Судана, который сейчас находится в Америке. Он связал меня с силовиком из службы национальной безопасности Судана, который сейчас лежит в больнице в Джубе с огнестрельным ранением. Чиновник связался с Капоэте, и приказал нас выпустить. Он также попытался организовать нам конвой, так как дорога в Джубу очень опасна. Однако выяснилось, что два местных командира, которые могли отдать приказ о сопровождении, мертвецки пьяны. Поэтому мы будем ждать утра здесь», — рассказал Верзилов.

Позже генерал народно-освободительной армии Судана и губернатор Луис Лобонг Лойоре по телефону принес собравшимся извинения. Он выразил надежду, что случившееся «никак не повлияет на их любовь к Южному Судану».

Сейчас МИД России решает вопрос о вывозе группы россиян из страны.