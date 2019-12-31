Ваня Фокин поздравил с Новым годом спасшую его из-под обломков собаку Грейс

Ваня Фокин, которого чудом спасли из-под завалов в Магнитогорске, поздравил собаку Грейс и ее хозяина с наступающим Новым годом. Именно она нашла точное расположение мальчика под завалами.

Семья Фокиных обменялась поздравлениями со спасателями из отряда «Лидер», где служит и лабрадор Грейс. В подарок к Новому году они направили собаке три килограмма корма, сообщил Telegram-канал Mash.

Обрушение подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске произошло рано утром 31 декабря 2018 года. В результате происшествия погибли 39 человек.

Ваня Фокин, которому тогда не было и года, был спасен спустя 36 часов после обрушения. Голос ребенка услышал один из спасателей, тогда операцию прервали и к месту, где, как предполагали, лежал мальчик, направили кинологов с собаками. Грейс определила точное местоположение Вани.

По словам спасателей, которые вытащили мальчика из-под обломков, он лежал буквально в идеальном положении и был тепло укутан — это и позволило ему продержаться столько времени на морозе. Мальчика доставили самолетом в московскую больницу в тяжелом состоянии: с обморожениями, повреждением ноги и закрытой травмой головы. Сейчас Ваня все еще находится под наблюдением специалистов, но уже может ходить.