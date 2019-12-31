«Легче не станет. Нам с этим жить до конца»

Ровно год назад в Магнитогорске обрушился дом. Рано утром в многоквартирном доме 164 на проспекте Карла Маркса прогремел взрыв газа, который привел к обрушению всего подъезда. Погибли 39 человек. Кто-то из жителей успел выбежать, других выручили спасатели. Они рассказали «360», как для них прошел этот сложный год.

Новогоднее спасение

Жители дома спали, когда в 04:00 31 декабря 2018 года подъезд № 7 над аркой начал рушиться. Часть людей успела выбежать на улицу. Прибывшие на место спасатели в первые часы вывели 18 человек, которые не смогли выбраться сами. После этого начали искать оставшихся под завалами.

Источник фото: телеканал «360»

Температура воздуха на улице достигала -26 градусов, но завалы разбирали круглосуточно. Работавшую на месте технику постоянно глушили, чтобы услышать крики о помощи тех, кто выжил.

Вечером 1 января, во время такой же минуты тишины, раздался детский плач. Все тут же замолчали, но ребенок затих. Тогда один из спасателей начал говорить, и малыш тут же отреагировал на речь своим плачем. Это был 10-месячный Ваня Фокин.

Его отец Евгений тайком пробрался через ограждение. Он увидел обломок знакомого дивана и показал, где стояла кроватка сына. Спасатели разбирали завалы, чтобы добраться до мальчика. Ваню спасло то, что он лежал в кроватке, стенки которой смогли удержать обломки.

Спасение мальчика стало настоящим новогодним чудом. Но Ваня провел под завалами 35 часов. С обморожением, переломом голени и черепно-мозговой травмой ребенка спецбортом отправили в Москву, в центр детской хирургии и травматологии. При первичном осмотре хирурги не исключили, что мальчик может лишиться ноги. Врачи смогли спасти ее.

Вспоминая те дни спустя год, Евгений Фокин рассказал «360», что успокоился только после того, когда понял: сын выживет.

«Поначалу, конечно, трудно было. Потом по Skype, когда увидел сына, стало легче намного. Главное, что он живой был, потому что если бы все было по-другому, я не знаю, что бы я сделал. Руки бы на себя не наложил, конечно, но было бы тяжело», — поделился он.

Источник фото: РИА «Новости»

Мама Вани Ольга рассказала, что сейчас состояние сына намного лучше, но ему еще предстоит пройти курс реабилитации и дальнейшего лечения. Пока еще наблюдаются нарушения в работе нерва на ноге.

«Невропатия еще осталась. Просто получше немного стало. Пока ножка неправильно еще ставится. В декабре закончили курс реабилитации, сейчас пока отдыхаем. И в следующем году еще будут курсы», — рассказала она «360» и пояснила, что лечить сына будут, пока нога не станет работать нормально.

По словам Ольги, в годовщину 31 декабря она хотела бы сходить на службу в храм Вознесения, где будут поминать погибших. Но окончательно этот вопрос еще не решен, потому что детей туда вести она не хочет, а с кем оставить — не решила.

Евгений планирует сходить в сквер, который разбили на месте обрушившегося подъезда. Он не рассчитывает встретить знакомых. В доме на Карла Маркса семья жила всего три года и общалась в основном с соседями по площадке, которые погибли.

Крики вокруг

Иван Лемясев и его девушка снимали квартиру на 10-м этаже в обрушившемся подъезде. Утром первой проснулась подруга, которая разбудила молодого человека. Она встала от шума обрушения.

«Я в окно смотрел и подумал, что балкон оторвался. А его уже не было. Потом все стихло, только похрустывало. Свет включили, а у нас плиты на потолке разошлись: уже улицу было видно», — рассказал Иван.

Пара собралась и вышла в тамбур подъезда, но разглядеть что-либо они не смогли — все застилала поднявшаяся от обрушения пыль. В это же время у соседки из квартиры напротив началась истерика. Девушка отправилась ее успокаивать, а Иван пошел к выходу, но пройти далеко не смог, потому что дальше все обрушилось.

«Там крики вокруг были, и я не мог разобрать — это были крики тех, кто стоял на улице, или тех, кто под завалами лежал», — вспомнил Иван Лемясев.

Источник фото: РИА «Новости»

Тогда же он начал звонить в службу спасения. Там сказали, что в курсе ситуации, и попросили ждать. Иван вернулся в квартиру, чтобы собрать вещи, а его девушка помогала соседке.

По словам молодого человека, страха не было. Он даже успел пообщаться по телефону с хозяином квартиры, который беспокоился о судьбе квартирантов. Единственное, что волновало самого Ивана в тот момент, — обрушение дома продолжится. «Идешь, а тебя как на батуте подбрасывает, потому что пол шатается», — поделился он.

Пока Иван собирал документы и вещи, на этаже начался пожар. К пыли добавился дым, так что дышать стало совсем нечем. Девушка принесла ему намоченное полотенце.

Источник фото: телеканал «360»

Сам процесс спасения Ивана, его девушки и соседки занял около двух часов — пожарная лестница не доставала до 10 этажа.

Уже после эвакуации они узнали, что компенсации не получат. По словам Ивана, власти прямым текстом дали понять, что рассчитывать им не на что, так как молодые люди не были собственниками пострадавшей квартиры.

Не очень хорошо обошлись и с теми, чье имущество пострадало из-за обрушения. «К губернатору, или кто там был, подошел мужчина и сказал, что у него под аркой дома стояла машина. Планируется ли за нее какая-либо компенсация? Ему в ответ головой покачали и ответили, что если что останется, то будет», — рассказал Иван.

Никаких особых страхов или переживаний после обрушения у бывшего жильца дома не осталось. С девушкой, с которой он тогда жил, он расстался.

Иван пояснил, что вспоминает о пережитом, только когда едет на работу мимо дома на проспекте Карла Маркса.

«Нам с этим жить»

Сосед Ивана Лемясева по лестничной клетке и владелец квартиры на 10-м этаже Евгений Юрченко спасся только благодаря тому, что до обрушения дома ушел в гараж. Перед взрывом он почувствовал, что в квартире ему неуютно.

«Не знаю, что со мной происходило, но я начал метаться как лев в клетке. <…> Подумал еще тогда: съезжу на Новый год к родителям и буду что-то думать, менять эту квартиру. После этого ушел в гараж», — вспомнил он.

Вернулся домой Евгений около 06:00 и не понял, что произошло: весь дом был окутан серой дымкой. Припарковать машину ему не дали, объяснив, что сейчас приедет спецтехника. Отъехав, Евгений вернулся к дому пешком. Только тогда он увидел, что стало с его квартирой.

«От моей квартиры осталась просто стенка 2,5 на 40 сантиметров шириной. На фотографии я отметил ее красным», — пояснил Евгений.

Источник фото: Евгений Юрченко

Евгений считает, что тогда из квартиры он ушел не зря. Для него выбежать на улицу с 10-го этажа было бы невозможно, и его могло накрыть обломками. Гараж, куда он отправился, тоже снял случайно. Летом неизвестные слили из его машины 10 литров бензина. С тех пор Евгений оставлял свой транспорт в гараже.

«Если бы у меня гаража не было, то мне было бы утром просто некуда идти. Мне нужно на колени упасть перед теми, кто у меня бензин слил», — поделился он.

Источник фото: телеканал «360»

Евгений Юрченко заявил, что год прошел для него ужасно. В своей квартире он не был прописан, и компенсацию из федерального бюджета ему не дали. За эти деньги он борется до сих пор. Как собственнику, ему предоставили сертификат на жилье. Так он смог приобрести себе новую квартиру недалеко от старого дома. В день годовщины Евгений планирует пойти в храм на службу и к бывшему дому.

«В храме Вознесения 31 числа, в 8 и в 10 утра, будет литургия. Я поеду туда. Я должен там быть. <…> И потом, наверно, поеду к своему подъезду, которого нет. Там будут поминки», — рассказал он о своих планах на годовщину.

Евгений отметил, что изначально на месте обрушения планировали поставить монумент с именами погибших, но жители дома, которых не расселили, заявили, что «на могиле они жить не хотят». Так что единственным напоминанием о погибших стали нарисованные птицы, которые поднимаются в небо.

Источник фото: администрация Магнитогорска

Евгений отметил, что даже по истечении года для него болезненно вспоминать тот день. Он считает: со временем легче не станет.