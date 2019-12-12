Глава МЧС рассказал о реакции Путина на спасение Вани Фокина

После взрыва газа и обрушения многоэтажного дома в Магнитогорске Зиничев доложил Путину, что живых под завалами, скорее всего, нет. Когда нашли 10-месячного Ваню Фокина, глава ведомства позвонил российскому президенту и сообщил о радостной новости.

«Президент был крайне собран в эти дни, и сообщение о Ване воспринял с облегчением и сказал: „А живые все-таки есть“. Я ему ответил: „Чудо!“» — приводит сайт слова министра. Зиничев добавил, что мальчика навещают спасатели, которые непосредственно участвовали в операции.

Спасенный из-под завалов в Магнитогорске Ваня Фокин сделал первые шаги. Видео Подробнее

31 декабря 2018 года в 10-этажном жилом доме в Магнитогорске взорвался бытовой газ. Один из подъездов здания обрушился. В результате этого происшествия погибли 39 человек.

Ваня пробыл под завалами более 30 часов, а столбик термометра в Магнитогорске в те дни опустился до отметки -30 градусов. Ребенок выжил, потому что был тепло укутан и лежал в кроватке. Он получил черепно-мозговую травму, обморожение и переохлаждение. Спецбортом мальчика доставили в Москву. Медики спасли малышу жизнь, а недавно Ваня сделал свои первые шаги — у него были проблемы с обмороженной ногой, но теперь все хорошо.