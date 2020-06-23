Российскую вакцину от коронавируса получила вторая группа добровольцев

Всего в испытаниях вакцины принимают участие 38 добровольцев. 18 из них вакцину ввели на прошлой неделе, 18 июня. В понедельник, 22 июня, препарат получили еще 20 человек. По сообщению РИА «Новости», в первые часы после вакцинации у добровольцев повысилась температура и начала болеть голова.

Ранее Минобороны России показало вакцинацию первых добровольцев на видео. Люди заходили в процедурный кабинет в масках, где их встречали врачи в костюмах индивидуальной защиты. Лекарство хранится в отдельной стеклянной таре и запаковано в пакет. Укол делают в плечо.

Ранее советский и российский вирусолог Анатолий Альштейн рассказал, что для вакцинации россиян от коронавируса необходимо около 70 миллионов доз препарата. Изготовить такое количество лекарства смогут менее чем за год.