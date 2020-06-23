    23 июня 2020, 12:01

    Российскую вакцину от коронавируса получила вторая группа добровольцев

    Андрей Иванов

    В Сеченовском университете продолжаются клинические испытания вакцины от коронавируса. Препарат получили еще 20 добровольцев. Об этом сообщил сайт Nation News со ссылкой на университет.
    Российскую вакцину от коронавируса получила вторая группа добровольцев

    Всего в испытаниях вакцины принимают участие 38 добровольцев. 18 из них вакцину ввели на прошлой неделе, 18 июня. В понедельник, 22 июня, препарат получили еще 20 человек. По сообщению РИА «Новости», в первые часы после вакцинации у добровольцев повысилась температура и начала болеть голова.

    Ранее Минобороны России показало вакцинацию первых добровольцев на видео. Люди заходили в процедурный кабинет в масках, где их встречали врачи в костюмах индивидуальной защиты. Лекарство хранится в отдельной стеклянной таре и запаковано в пакет. Укол делают в плечо.

    Ранее советский и российский вирусолог Анатолий Альштейн рассказал, что для вакцинации россиян от коронавируса необходимо около 70 миллионов доз препарата. Изготовить такое количество лекарства смогут менее чем за год.