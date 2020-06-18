    18 июня 2020, 14:41

    Минобороны показало вакцинацию первых добровольцев

    Нина Петлинова

    Министерство обороны показало, как первым добровольцам вводят экспериментальную вакцину от коронавирусной инфекции. Ранее ведомство сообщило, что сыворотку получили уже 18 добровольцев, никаких побочных эффектов у них пока не обнаружили.

    Министерство обороны опубликовало ролик, на котором показана процедура вакцинации. На кадрах видно, что препарат хранится в индивидуальных стеклянных флаконах, каждый из которых запакован в отдельный пакет.

    Вакцину вводят в плечо. Доброволец заходит в кабинет в маске, сами врачи одеты в защитные костюмы. Медики дезинфицируют место укола, вводят вакцину и уточняют, как доброволец себя чувствует. После этого они отпускают пациента, а его место занимает следующий.

    Ранее ведомство сообщило, что испытуемых разделили на две равные группы, которым ввели два разных компонента вакцины. За самочувствием добровольцев постоянно наблюдают — никаких побочных реакций на препарат пока не выявили. Никто из пациентов также не жаловался на ухудшение состояния после введения препарата.

    Вакцинация прошла в военном клиническом госпитале имени академика Бурденко. Сыворотку разработали Министерство обороны и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи.