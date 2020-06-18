Минобороны показало вакцинацию первых добровольцев

Министерство обороны показало, как первым добровольцам вводят экспериментальную вакцину от коронавирусной инфекции. Ранее ведомство сообщило, что сыворотку получили уже 18 добровольцев, никаких побочных эффектов у них пока не обнаружили.

Министерство обороны опубликовало ролик, на котором показана процедура вакцинации. На кадрах видно, что препарат хранится в индивидуальных стеклянных флаконах, каждый из которых запакован в отдельный пакет.

Вакцину вводят в плечо. Доброволец заходит в кабинет в маске, сами врачи одеты в защитные костюмы. Медики дезинфицируют место укола, вводят вакцину и уточняют, как доброволец себя чувствует. После этого они отпускают пациента, а его место занимает следующий.

Ранее ведомство сообщило, что испытуемых разделили на две равные группы, которым ввели два разных компонента вакцины. За самочувствием добровольцев постоянно наблюдают — никаких побочных реакций на препарат пока не выявили. Никто из пациентов также не жаловался на ухудшение состояния после введения препарата.

Вакцинация прошла в военном клиническом госпитале имени академика Бурденко. Сыворотку разработали Министерство обороны и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи.