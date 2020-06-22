Вирусолог оценил идею вакцинации россиян от COVID-19

Специалист отметил, что для вакцинации жителей России необходимо jколо 70 миллионов доз вакцины. Он считает, что изготовить такое количество можно меньше, чем за год. По словам вирусолога, вакцина будет вводиться в два эта. Сначала первая, а спустя несколько недель — вторая. Исходя из этого, 70 миллионов доз пойдут на вакцинацию 35 миллионов людей.

«Эти цифры, я бы сказал, величественные — никто никогда не производил подобного рода вакцины в таком количестве. Это будет очень большое достижение — если наша промышленность сможет организовать подобное производство. По моим представлениям, выпустить такое количество вакцины можно за год. Но при современных технологиях, это, конечно, будет быстрее», — сообщил Альтштейн.

Он уверен, что оценить эффективность вакцины можно будет уже в этом году. Академик отметил, что вакцина будет максимально безопасной, ждать каких-либо осложнений после нее не стоит.