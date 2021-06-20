Вакцинация беременных от коронавируса может быть разрешена уже на следующей неделе. При этом после прививки защита будет и у женщин, и у новорожденных. Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Я думаю, буквально на следующей неделе совершенно официально беременные женщины могут вакцинироваться. Этот вопрос решен. Как мы с вами понимаем, вакцинация защищает не только беременных, а будет защищать новорожденных в результате грудного вскармливания», — сказал Гинцбург в эфире программы «Вести недели» на канале «Россия 1»

По словам ученого, антитела от прививки вакциной «Спутник V» защищают от всех штаммов коронавируса, которые известны на сегодняшний день.

До этого министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что количество беременных, которые сейчас наблюдаются в связи с ковидом, составляет около 10 тысяч человек. Он сообщил, что специалистами сейчас рассматривается пакет документов по получению новых научных данных по использованию вакцины «Спутник V» у беременных женщин.