Гинцбург заверил, что «Спутник V» защищает от всех штаммов коронавируса

Антитела от прививки вакциной «Спутник V» защищают от всех штаммов коронавируса, которые известны на сегодняшний день. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Антитела, вырабатываемые после прививки «Спутником V», защищают от всех известных штаммов вируса, начиная от британского и заканчивая индийским, сказал Гинцбург.

Индийский штамм коронавируса, также известный как «дельта» по классификации ВОЗ, считается более агрессивным и заразным. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что почти у 90% заболевших в столице сейчас выявляют именно этот штамм. Градоначальник отметил, что, в отличие от оригинального уханьского варианта вируса, для защиты от индийской мутации у человека должно быть в два раза больше антител.

Гинцбург ранее заявил, что перегрев в жару для привитых россиян так же опасен, как и для всех остальных. Глава Центра имени Гамалеи также объяснил, почему после вакцинации следует избегать чрезмерной физической активности. Это связано с тем, что нагрузки вызывают дефицит глюкозы в организме, что может негативно отразиться на выработке антител.