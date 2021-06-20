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    20 июня 2021, 13:15

    Гинцбург заверил, что «Спутник V» защищает от всех штаммов коронавируса

    Александр Блинов

    Антитела от прививки вакциной «Спутник V» защищают от всех штаммов коронавируса, которые известны на сегодняшний день. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

    Гинцбург заверил, что «Спутник V» защищает от всех штаммов коронавируса

    Антитела, вырабатываемые после прививки «Спутником V», защищают от всех известных штаммов вируса, начиная от британского и заканчивая индийским, сказал Гинцбург.

    Индийский штамм коронавируса, также известный как «дельта» по классификации ВОЗ, считается более агрессивным и заразным. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что почти у 90% заболевших в столице сейчас выявляют именно этот штамм. Градоначальник отметил, что, в отличие от оригинального уханьского варианта вируса, для защиты от индийской мутации у человека должно быть в два раза больше антител.

    Гинцбург ранее заявил, что перегрев в жару для привитых россиян так же опасен, как и для всех остальных. Глава Центра имени Гамалеи также объяснил, почему после вакцинации следует избегать чрезмерной физической активности. Это связано с тем, что нагрузки вызывают дефицит глюкозы в организме, что может негативно отразиться на выработке антител.