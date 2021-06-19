Минздрав РФ анонсировал возможное начало вакцинации беременных

Вакцинация беременных в России может быть разрешена в ближайшие две недели. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, выступая на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

«Нашими специалистами сейчас рассматривается пакет документов по получению новых научных данных по использованию вакцины „Спутник V“ у беременных женщин. Я думаю, что в ближайшую неделю-полторы это решение по использованию будет ими вынесено», — передало Urа.ru его слова.

Он обратил внимание, что в последнее время появились случаи тяжелого течения заболевания COVID-19 у беременных. Сейчас с этим заболеванием наблюдаются около 10 тысяч беременных женщин.

Ранее Мурашко сообщил, что россиянам, которые привились от коронавируса вакциной «Спутник V», в течение шести месяцев гарантированно не нужно перепроверять антитела. Замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев добавил, что эффективность препарата сохраняется при повторной вакцинации. По его словам, она должна проходить раз в год или раз в два года.