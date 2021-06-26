Вакцина «Спутник Лайт» поступила в гражданский оборот

Первая серия вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» вышла в гражданский оборот. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, до конца июня по прививочным пунктам развезут 2,5 миллиона доз этого препарата.

«Вчера был завершен этап контроля и первые серии „Спутник Лайт“ вышли с производства в гражданский оборот. Мы планируем, что до конца июня около 2,5 миллиона доз поступит в гражданский оборот», — рассказал Мурашко во время посещения городской поликлиники в Белгороде. Его слова приводит ТАСС.

Министр отметил, что «Спутником Лайт» будут прививать уже прошедших вакцинацию и переболевших ковидом. Мурашко призвал россиян быстрее записываться на прививку, так как в крупных городах ситуация с коронавирусом ухудшилась.

Накануне глава Минздрава сообщил, что первый компонент вакцины от SARS-CoV-2 уже получили более 21 миллиона россиян. Сегодня медики отметили очередной прирост заболеваемости — за сутки выявили 21 665 новых случаев ковида. Это максимальный показатель для новой вспышки коронавируса в стране.