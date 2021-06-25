Более 21 миллиона россиян уже привились первым компонентом вакцины от коронавируса. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Сегодня количество вакцинированных первым компонентом превысило 21 миллион», — заявил глава Минздрава в эфире телеканала «Россия 24». Он предоставил эту информацию на координационном совете по борьбе с пандемией коронавируса, пишет RT.

Ранее Мурашко сообщил о том, что эксперты сняли противопоказания для применения вакцины «Спутник V», которую создали в Центре имени Гамалеи, у беременных. К такому решению пришли на основе накопленных данных по эффективности и безопасности препарата во время клинических исследований и в пострегистрационном периоде.

После ухудшения эпидемической обстановки в начале июня в некоторых регионах ввели обязательную вакцинацию работников сферы обслуживания. Новое ограничение спровоцировало увеличение темпа прививочной кампании в стране. Ситуация с коронавирусом пока остается напряженной. За сутки медики выявили 20 393 новых случая COVID-19.