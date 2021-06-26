Максимальный для новой вспышки ковида суточный прирост случаев зафиксировали в России

За сутки в России выявили 21 665 новых случаев ковида. Это максимальный показатель для новой вспышки заболеваемости в стране. С марта прошлого года медики зафиксировали 5 430 753 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб.

Со вчерашнего дня от последствий заражения SARS-CoV-2 умерли еще 619 человек. За время пандемии COVID-19 унес 132 683 жизни. Особенно сложная эпидемическая ситуация сложилась в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, где за 24 часа выявили 8457, 2504 и 1247 случаев болезни соответственно.

В течение суток выздоровели 14 347 человек, всего — 4 943 986.

В начале лета обстановка с коронавирусом резко ухудшилась после затишья с января. Власти регионов начали снова вводить жесткие ковидные ограничения. Уже в нескольких субъектах руководство ввело обязательную вакцинацию от коронавируса для работников сферы обслуживания. После этого темп прививочной кампании в стране увеличился почти в два раза.

Как рассказал накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, более 21 миллиона россиян уже получили первый компонент вакцины.