В ВОЗ предупредили о риске второй волны коронавируса в России

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович предупредила о риске второй волны коронавируса. По ее словам, даже если сейчас где-то эпидемия пошла на спад, жители должны осознавать опасность заражения.

«Это спринт, в котором странам нужно бежать вместе в знак солидарности друг с другом. Вирус находится в каждой стране», — отметила Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».

Вуйнович сказала, что в регионах, в которых собираются ослаблять меры против коронавируса, должны понимать, что риск заболевания еще не прошел, опасность сохраняется.

Представитель ВОЗ подчеркнула, что там, где прошла первая волна, предупреждают о возможности второй.

В то же время Вуйнович сказала, что Россия приняла весь комплекс мер по сдерживанию пандемии внутри страны. Несмотря на это, она призвала соблюдать меры предосторожности.

В России, по информации на 21 мая, выявили более 308 тысяч случаев заражения коронавирусом. Погибли почти три тысячи человек.

Ограничения, введенные в Москве и Подмосковье для сдерживания коронавируса, действуют до 31 мая включительно. В течение этого времени выходить из дома можно только по уважительной причине, в общественных местах обязательны маски.