Европу призвали не праздновать, а готовиться к новой волне коронавируса

Некоторые страны Европы начали отменять ограничения из-за снижения числа новых заболевших COVID-19. Но глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге предупредил, что осенью может начаться вторая волна инфицирования.

«Осенью мы можем столкнуться со второй волной коронавируса», — заявил Клюге в интервью Daily Telegraph.

Он добавил, что помимо COVID-19 европейские страны может захлестнуть всплеск заболеваемости гриппом и корью. Специалист подчеркнул, что пандемия еще не закончилась, поэтому сейчас «время для подготовки, а не для празднования». При этом 32 из 43 стран уже начали отменять ограничительные меры.

«Люди думают, что изоляция завершена. Ничего не изменилось. Полный набор мер по контролю за заболеваниями должен остаться в силе. Это ключевой тезис», — сказал Клюге.

В начале мая ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН, профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал «360», что нужно готовиться к осеннему ухудшению ситуации с заболеваемостью. При этом он отметил, что специалисты уже будут лучше подготовлены, так как сейчас диагностика набирает обороты.

По всему миру насчитывается более 4,5 миллиона инфицированных. В России зафиксировано 252 245 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.