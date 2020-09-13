В ЦИК рассказали о двух выявленных случаях вброса в Краснодарском крае

В рамках пресс-конференции ЦИК выяснилось, что в Краснодарском крае обнаружили несколько участков, где могли вбросить бюллетени. Наблюдатели обнаружили вскрытые стационарные сейфы.

Один участок находится в Новороссийске. Наблюдатели вызвали полицию после того, как обнаружили вскрытый сейф, который был запечатан. Выяснилось, что в нем были бумаги формата А4, нетипичные для избирательного процесса. Название города, в котором произошел еще один подобный случай, не озвучили.

Ранее в ЦИК обсудили условия придомового голосования. В частности был рассмотрен случай в Клинцовском районе, где женщина заполняла бланк, сидя на пне.

Выяснилось, что пенсионерка действовала в целях безопасности, так как не хотела заразиться коронавирусом. Но фотография женщины разлетелась по Сети и вызвала волну критики. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала осуждающих эту ситуацию «столичными рафинированными штучками».

В воскресенье ЦИК озвучил данные явки в регионах. Самая низкая явка оказалась в Ярославской области, а самая высокая — в Республике Татарстан.