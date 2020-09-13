Памфилова назвала «рафинированными штучками» тех, кто раскритиковал фото с заполнением бланка на пне

На пресс-конференции ЦИК обсудили фотографию, на которой женщина заполняет бланк, сидя на пне. Многие пользователи соцсетей раскритиковали условия для голосования. Члены комиссии решили узнать у россиянки, почему так произошло.

Ситуация произошла в Клинцовском районе. Выяснилось, что женщина осознанно выбрала придомовое голосование и села не пенек, чтобы не заразиться коронавирусом.

«Я выбрала голосование на дому и не ошиблась в своем выборе, потому что я пять лет назад перенесла тяжелую форму восполнения легких. Как вы все знаете, что сейчас идет коронавирус, и я в целях своей безопасности сделала этот выбор», — рассказала пенсионерка.

Также женщина поблагодарила членов комиссии за возможность голосовать на дому.

Глава ЦИК Элла Памфилова назвала тех, кто критикует эту ситуацию, «столичными рафинированными штучками». Голосование на дому продолжается и сегодня, 13 сентября.

Ранее Элла Памфилова сообщила, где самая высокая и низкая явка в стране. В Ярославской области на данный момент дистанционно проголосовали 82,26%. При этом в традиционном виде в области самая низкая явка — 10,47%. А самая высокая явка на избирательных участках — в Татарстане (56,64%).