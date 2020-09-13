Памфилова назвала главный критерий выборов. И это не явка

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала на пресс-конференции, в каких регионах на данный момент самая высокая и низкая явка. По ее словам, оценивается не количество голосов, а честность голосования.

«По дистанционному голосованию в Ярославской области на данный момент проголосовали 82,26%. В Курской области — 84,25% от тех, кто заявился. Теперь о традиционной явке. Самая высокая на данным момент в Республике Татарстан — 56,64%», — сообщила Памфилова.

Она заявила, что обсудит с представителями Татарстана, как проходило голосование и не было ли нарушений, чтобы не было никаких сомнений в достоверности этих данных. Также самая высокая явка на выборах высшего должностного лица в Еврейской автономной области.

«Самая низкая явка в целом в Ярославской области, на данный момент — 10,47%. У нас нет никакой заданности и никакой оценки — высокая или невысокая. Она должна быть реальной и естественной — вот самый главный критерий», — заявила глава ЦИК.

По словам Памфиловой, выборы должны проходить достоверно, чтобы люди могли голосовать так, «как они считают нужным». Для этого на участках ведется видеонаблюдение и стоят наблюдатели. За два дня было задействовано 205 670 наблюдателей.

«Хочу обратить внимание, что комиссиями принимаются те меры, чтобы все избиратели, имеющие право голоса, могли проголосовать. Для нас это принципиально важно», — заключила чиновница.

Выборы в регионах длились 10 дней. Памфилова отметила, что голосование в отдаленных местах, в селах, на судах дальнего плавания, началось 23 августа. Первые избирательные участки закроются в 11:00 утра по Москве на Камчатке и Чукотке.