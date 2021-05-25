В Центре имени Гамалеи назвали перебором обязательную вакцинацию от ковида в Якутии

Обязательная вакцинация — это перебор. Всех поголовно прививать не стоит, так как люди могут быть уже с антителами. Не нужна вакцина и носителям коронавируса, которые бессимптомно болеют на ногах. Об этом в беседе с «360» заявил ученый-вирусолог НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Феликс Ершов.

«Перед вакцинацией, я считаю, что, конечно, нужно обязательно проверять на наличие антител. Если есть антитела, то вакцинироваться можно не спешить. Это самый простой рецепт», — отметил собеседник.

Ершов отметил, что опасность состоит в кампании, которую развернули против вакцинации.

«Все эти слухи, все эти домыслы, понимаете, это все снижает активность вакцинации — многие не хотят вакцинироваться совершенно сознательно, подвергая риску и себя и окружающих. <…> Если бы все правильно понимали значение вакцинации, то очереди бы стояли [в прививочные пункты]», — добавил вирусолог.

Ершов считает, что другие регионы вряд ли последуют за Якутией и не будут вводить обязательное вакцинирование.

«Это неразумно вообще. <…> Это перебор. Это тоже бывает всегда», — добавил ученый.

Ранее Якутия первой в России ввела обязательную вакцинацию от ковида. Власти региона обязали работодателей обеспечить всех сотрудников прививками. В случае отказа людей не будут пускать на работу. За нарушения новых правил предусмотрели крупный штраф. После этого губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова заявила, что правительство региона изучит опыт Якутии.