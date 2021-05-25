Власти еще одного региона задумались над обязательной вакцинацией по примеру Якутии

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа (Югра) изучит опыт Якутии по введению обязательной вакцинации для жителей и штрафов для работодателей, не обеспечивших прививки для сотрудников. Об этом на заседании оперативного штаба заявила губернатор региона Наталья Комарова.

Она подчеркнула, что если решение властей Якутии даст положительный эффект, то Югра повторит ее опыт.

Комарова напомнила, что постановление об обязательной вакцинации населения подписал главный врач Якутии.

«Работодателей, не организовавших обязательную вакцинацию от коронавируса, будут штрафовать на сумму от 200 тысяч рублей. Обратите внимание на этот опыт, своевременно ознакомьтесь и при положительных эффектах вносите соответствующие предложения», — обратилась губернатор Югры к членам правительства.

Глава Якутии Айсен Николаев на заседании республиканского оперативного штаба потребовал от глав муниципалитетов принять акты об обязательной вакцинации работников образования, сотрудников детских лагерей, а также организаторов крупных республиканских мероприятий.

В соответствии с законами республики работника могут не допустить к работе, если он не сделает прививки. При этом работодателей, которые не обеспечат вакцинацию своим сотрудникам, могут оштрафовать на сумму от 200 тысяч рублей.