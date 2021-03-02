В тюменском озере нашли токсичную рыбу. Она может вызвать гаффскую болезнь

В Ишменевском озере в Тюменской области нашли токсичных карасей. Рыбу проверили и выяснили, что в ней есть характерные для гаффской болезни изменения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тобольского муниципального района.

«Тюменская областная ветеринарная лаборатория дала заключение по Ишменевскому озеру и рыбе, которая в нем водится. Результаты анализов показали, что карась, взятый из озера для исследований, токсичен. В рыбе обнаружены изменения, характерные для гаффской болезни», — говорится в сообщении.

17 февраля с диагнозом «гаффская болезнь» в больницу попали два жителя деревни Ишменева. Спустя несколько дней один из них умер. На больничной койке с похожими симптомами оказался житель деревни Ачиры, однако у него гаффская болезнь не подтвердилась, сообщили ТАСС в региональном департаменте здравоохранения.

Гаффскую болезнь вызывает рыба, в которой накопились токсины. Есть у этой болезни и другие названия: юксовская и сартланская. Ее открыли в 1924 году в окрестностях Калининграда.