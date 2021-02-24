Заразившийся гаффской болезнью житель Тюменской области скончался

Один из двух жителей деревни Ишменево в Тюменской области, которые заразились гаффской болезнью, скончался. Об этом сообщилив региональном департаменте здравоохранения.

«Несмотря на усилия врачей, один из двух пациентов с подтвержденной гаффской болезнью, который находился в тяжелом состоянии, скончался», — рассказали представители ведомства РИА «Новости».

Там отметили, что организм не справился из-за возраста и из-за того, что болезнь вызвала у пациента обострение хронических заболеваний.

О том, что два человека из Тобольска попали в больницу с гаффской болезнью, стало известно во второй половине февраля. Их состояние оценивалось как удовлетворительное.

Гаффскую болезнь также называют юксовской (или сартланской) болезнью. Впервые о ней заговорились в 1924 году. Болезнь появилась в окрестностях Калининграда (Кенигсберга). На проблемы со здоровьем жаловались люди, жившие на берегу залива.

Вспышка гаффской болезни произошла в октябре 2019 года в деревне Ачиры под Тюменью. Источником заболевания оказалась рыба из местного озера. Тогда десять человек госпитализировали. Местные власти на год запретили вылов и продажу рыбы из озера Андреевское около деревни.

Кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с «360» рассказал, что гаффская болезнь — это отравление, связанное с токсинами. Они поступают в организм человека из рыбы — как морской, так и речной.