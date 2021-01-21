Треш-стримы захотели сделать отягчающим обстоятельством в России

Сенаторы направили в профильные ведомства запросы, в которых предложили признать треш-стримы, во время которых издеваются над людьми, отягчающим обстоятельством при назначении наказания. Если идею поддержат, то законопроект оперативно подготовят и внесут в Госдуму.

«По треш-стримам мы на прошлой неделе направили запросы в государственные органы: в Верховный суд РФ, Генпрокуратуру, Минюст, МВД, ФСБ, Следственный комитет. От них ждем мнений по вопросу законодательного признания организации прямых видеотрансляций уголовно наказуемых деяний (треш-стримов) отягчающим обстоятельством при назначении наказания», — приводит ТАСС слова первого заместителя председателя комитета Совфеда по законодательству и госстроительству Ирины Рукавишниковой.

По словам сенатора, если эту идею в министерствах и ведомствах одобрят, то законопроект максимально быстро подготовят и внесут в нижнюю палату парламента.

Рукавишникова считает, что внесение такого изменения в УК РФ поможет решить проблему кибербуллинга, так как травля, оскорбление, унижение человеческого достоинства, шантаж и угроза причинения вреда жизни и здоровью могут проявляться и во время треш-стримов.

В октябре прошлого года стример Mellstroy избил девушку в прямом эфире. Против него завели уголовное дело. В декабре на стриме Reeflay умерла его знакомая, которую до этого он выгнал на холод в нижнем белье. Его арестовали.