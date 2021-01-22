Национальная родительская ассоциация призвала не решать взрослые вопросы при помощи детей

Взрослые должны решать вопросы самостоятельно, без привлечения детей к своим проблемам. Об этом заявил «360» ответственный секретарь Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев.

Он отметил, что у подростков всегда есть максимализм и интерес ко всему новому. Пользоваться этим и вовлекать их в «прогулки» или другие несанкционированные мероприятия нельзя.

«Это неправильная позиция — решать взрослые вопросы с помощью детей», — пояснил Алексей Гусев.

Он подчеркнул, что взрослые могут самостоятельно определиться в своих политических взглядах, найти решение своих проблем без участия детей в этом вопросе.

«Давайте дадим детям спокойно развиваться. Тем более только начался учебный процесс после долгого периода онлайн-обучения», — отметил он.

Руководитель Московского отделения Всероссийского союза отцов Алексей Чегодаев посоветовал родителям больше общаться с детьми и интересоваться их жизнью. Это позволит установить доверительные отношения. Жесткие попытки запретов только оттолкнут подростка, и он закроется от родных.

Доследственную проверку начали сотрудники МВД после появления в социальных сетях заявлений сторонников Алексея Навального с призывами несовершеннолетних к участию в несанкционированных акциях. В ведомстве пояснили, что детей завлекают ложной информацией для использования в последующих провокациях.