МВД проведет проверку из-за привлечения детей к участию в незаконных акциях

МВД проведет доследственную проверку, связанную с организацией провокаций руководителями штабов блогера Алексея Навального. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Руководители штабов занимаются организацией провокаций и насильственных действий. Акцентировано внимание на широком освещении данных действий в социальных медиа с дальнейшим тиражированием в оппозиционных и иностранных СМИ. Профильным подразделением МВД России инициировано проведение доследственной проверки», — сказано в сообщении на сайте МВД.

В ведомстве пояснили, что полиции поступает информация о получении главами региональных штабов Навального указаний привлечь молодежь к несанкционированным акциям. По данным МВД, привлечение шло с помощью заведомо ложной информации.

В сообщении отмечается, что в TikTok появились видео с молодыми людьми в форме сотрудников полиции. В ведомстве подчеркнули, что эти люди не имеют отношения к органам внутренних дел, а ролики являются фейковыми.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал недопустимым и циничным вовлечение детей в несанкционированные акции. Он призвал родителей не подвергать детей риску в угоду провокаторам.