В Союзе отцов назвали недопустимым вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции. Там объяснили, как уберечь детей

Характер у подростка обычно провокационный. Его молодой мозг — это отличная среда для работы по разным направлениям. Задача родителей — сделать все, чтобы ребенок им доверял. Это долгий процесс, но сам метод действенный и приносит результат. Об этом «360» рассказал руководитель Московского отделения Всероссийского союза отцов Алексей Чегодаев.

Так он прокомментировал попытку вовлечения несовершеннолетних детей в несанкционированные акции. Подобные действия он назвал недопустимыми.

«Я обращаю внимание всех родителей. Побольше общайтесь со своими детьми, узнавайте, что ими двигает, [что их] мотивирует, искренне уважайте их мнение. Не допускайте манипуляций в их отношении», — сказал Чегодаев.

Он подчеркнул, что жесткие меры только приведут к тому, что ребенок начнет скрывать от родителей свои мысли и устремления. До добра это не доведет. Также эксперт отметил, что взрослым людям не стоит втягивать собственных детей в политику. Такие события могут привести к серьезным последствиям и негативно сказаться на будущем ребенка.

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец напомнила, что именно родители несут моральную и юридическую ответственность за своих детей. Она призвала взрослых объяснить, чем может закончиться участие в несанкционированных акциях.

МВД России объявило о начале доследственной проверки сообщений в социальных сетях и иностранных СМИ заявлений руководителей штабов Алексея Навального. В ведомстве заявили, что сторонники блогера используют ложную информацию, чтобы привлечь несовершеннолетних к несанкционированным акциям с целью дальнейших провокаций.