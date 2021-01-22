«Участие в незаконных акциях недопустимо»: Волынец напомнила родителям об ответственности за действия детей

Вовлечение детей в незаконные акции — это нарушение закона. Отвечать за это придется родителям несовершеннолетних. Поэтому в их силах и интересах не допустить, чтобы они подвергались влиянию недобросовестных сил. Об этом в беседе с «360» заявила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец.

Она призвала родителей разъяснить ребенку, чем может закончиться его участие в несанкционированных акциях.

«Родители должны понимать, что они несут ответственность — и моральную и юридическую — за своих детей. Им нужно максимально понятно разъяснить, что участие в неразрешенных акциях недопустимо и может закончиться серьезными неприятностями», — сказала она.

Волынец отметила, что дети и подростки в силу своего возраста воспринимают участие в незаконных акциях как смелое решение. Кроме того, они хотят считать себя умнее людей старше себя, включая родителей. В таких случаях близкие ребенка должны быть особо бдительными и сделать все ради его защиты.

Попытки вовлечения детей в несанкционированные акции в угоду провокаторам выглядят недопустимо и цинично. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он призвал родителей последить за своими детьми, которых через социальные сети призвали выйти на улицу 23 января. Столичный градоначальник отметил, что взрослым нужно оградить детей от внешнего влияния, а ближайшую субботу лучше провести вместе.