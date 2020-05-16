В Самарской области пересчитали выплаты медикам

«В соответствии с изменениями, утвержденными на федеральном уровне, в регионе сегодня оперативно произведен перерасчет выплат», — указано в сообщении.

Оперштаб пообещал, что врачи и другой медперсонал получат выплаты в ближайшее время.

Ранее Следственный комитет России инициировал проверки после того, как в Сети появилось слухи о том, что в некоторых регионах медики не получили обещанные президентом надбавки.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбуждать уголовные дела по факту таких задержек. Также на портале госуслуг появилась специальная форма, которую могут заполнить врачи и медсестры, не получившие деньги.