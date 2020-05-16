Форма для жалоб врачей на выплаты появилась на сайте госуслуг

Медики начали массово жаловаться на отсутствие обещанных выплат за работу с коронавирусом. Теперь на портале госуслуг появилась специальная форма, которую могут заполнить врачи, не получившие деньги.

«На Едином портале госуслуг врачи и медработники, работающие с инфицированными новой коронавирусной инфекцией, могут оставить жалобы на отсутствие стимулирующих выплат», — сообщили в Минкомсвязи.

Новую форму сделали на портале после соответствующего поручения премьер-министра Михаила Мишустина. Он отметил, что медики должны иметь возможность напрямую рассказать о возникающих проблемах и получить помощь.

Теперь все врачи смогут подать заявление, если им не выплатят деньги. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале и заполнить форму. В заявление потребуется указать регион, выбрать категорию медицинских работников, наименование организации и месяц, за который не пришли выплаты.

«По результатам рассмотрения жалобы будет проведена проверка. В случае необходимости, с вами свяжется сотрудник органа управления здравоохранением вашего региона», — сказано на портале.

Ранее работники скорой помощи Армавира сняли видеообращение, где пожаловались на отсутствие выплат. Теперь сотрудники СК проверяют региональные больницы на предмет перечисления медикам положенных выплат за работу с коронавирусными пациентами.