Форма для жалоб врачей на выплаты появилась на сайте госуслуг
«На Едином портале госуслуг врачи и медработники, работающие с инфицированными новой коронавирусной инфекцией, могут оставить жалобы на отсутствие стимулирующих выплат», — сообщили в Минкомсвязи.
Новую форму сделали на портале после соответствующего поручения премьер-министра Михаила Мишустина. Он отметил, что медики должны иметь возможность напрямую рассказать о возникающих проблемах и получить помощь.
Теперь все врачи смогут подать заявление, если им не выплатят деньги. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале и заполнить форму. В заявление потребуется указать регион, выбрать категорию медицинских работников, наименование организации и месяц, за который не пришли выплаты.
«По результатам рассмотрения жалобы будет проведена проверка. В случае необходимости, с вами свяжется сотрудник органа управления здравоохранением вашего региона», — сказано на портале.
Ранее работники скорой помощи Армавира сняли видеообращение, где пожаловались на отсутствие выплат. Теперь сотрудники СК проверяют региональные больницы на предмет перечисления медикам положенных выплат за работу с коронавирусными пациентами.