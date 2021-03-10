В России запустят мобильное приложение для оплаты услуг «лицом»

В России может появиться приложение, с помощью которого можно самостоятельно сдать и зарегистрировать биометрические данные для получения финансовых, коммерческих и госуслуг в электронном виде. Его разрабатывает «Ростелеком».

Единая биометрическая система (ЕБС) от «Ростелекома» заработала в июне 2018 года, сообщили РИА «Новости» в компании. Россияне с помощью ЕБС и Единой системы идентификации и аутентификации могут открывать счета, вклады, получать кредиты. Однако сдать данные в ЕБС раньше можно было только в отделениях банка. С 1 января это стало возможным в МФЦ.

«Ростелеком» планирует упростить сдачу биометрических данных. Для этого они планируют выпустить мобильное приложение «Биометрия»

«Расширится и сфера применения ЕБС. Так, на основе биометрии граждане смогут проводить оплату „по лицу“, проходить на массовые мероприятия на стадионы, подписывать договоры с мобильными операторами, получать услуги нотариусов, дистанционно сдавать промежуточные экзамены в вузах», — сказали в «Ростелекоме».

В компании предположили, что приложение позволит увеличить скорость наполнения базы и количество регистраций в Единой биометрической системе.