Система быстрых платежей помогла россиянам переводить деньги без комиссии. Но банки специально ее тормозят

ЦБ призвал банки ускорить переход на систему быстрых платежей. Регулятор опасается, что многие могут не успеть в срок, потому что откладывают подключение на последний момент. Противостояние Банка России с некоторыми кредитными организациями продолжается не первый год, а все потому, что СБП лишила их возможности наживаться на переводах.

Еще в 2019 году ЦБ призвал российские банки подключиться к системе быстрых платежей (СБП), запущенной регулятором. Сейчас вопрос стоит о скорейшем внедрении платежей по QR-кодам (от физических лиц юридическим), переводов от юридических лиц физическим и переводов между физическими лицами по запросу получателя средств.

Однако некоторые банки не торопятся выполнять требования регулятора. Центробанк направил кредитным организациям письмо, в котором призвал не откладывать подключение новых функций СБП на последний момент, так как процесс может занимать 35-60 дней.

В Банке России отметили, что системно значимые кредитные организации обязаны подключить новый функционал СБП до 1 октября 2021 года, а банки с универсальной лицензией — до 1 апреля 2022 года. Сроки установили еще в ноябре 2020-го, чтобы все организации успели подготовить свои системы, но ЦБ отметил, что ряд банков может не успеть, оставив своих клиентов без возможности использовать быстрые платежи.

Процесс подключения

Директор по инновациям СКБ-банка Виталий Копысов сообщил «360», что СКБ и Делобанк уже предоставляют своим клиентам возможность использовать все функции системы быстрых платежей. Он добавил, что с тех пор как Центробанк отменил комиссию на переводы до 100 тысяч рублей количество использований СБП уже увеличилось в 2,5 раза, а объем переводов через систему — в пять раз.

В банке «Русский стандарт» заявили «360», что у них также подключены все функции СБП: переводы от физических лиц юридическим, от юридических физическим и между физическими лицами по запросу получателя. По данным банка, количество переводов после подключения к СБП увеличилось за счет тех клиентов, которые раньше предпочитали пользоваться банкоматами для переноса средств из одного банка в другой.

В ВТБ отметили, что уже сейчас банк предоставил клиентам возможность совершать переводы через СБП от физических лиц юридическим и обратно, а функцию перевода между физлицами по запросу подключат даже раньше установленного Центробанком срока.

В банке «Дом.рф» заявили «360», что тоже уже предоставили клиентам возможность пользоваться переводами по номеру телефона, оплату по QR-коду и переводы от юридических лиц в пользу физических лиц. Остальные сервисы станут доступны в установленные ЦБ сроки. В то же время банк активно работает над усилением защиты системы быстрых платежей.

В Хоум Кредит банке рассказали «360», что переводы между физическими лицами уже работают, остальные функции находятся в разработке. В организации отметили, что лимит бесплатных переводов составляет не рекомендованные ЦБ 100 тысяч, а аж полмиллиона в день. В МТС Банке сообщили «360», что обновленный функционал собираются ввести в марте и августе 2021 года.

В Сбербанке сообщили «360», что все функции будут подключены в установленные Банком России сроки. О том же заявили и в «Уралсибе», и Почта Банке, отметил РБК. В МКБ пока работает только система быстрых переводов от физических лиц юридическим через QR-коды, остальные функции будут подключены до истечения установленных ЦБ сроков.

Для клиентов банков СБП очень выгодна, отметил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский. Главная причина заключается в том, что переводы до 100 тысяч рублей осуществляются без комиссии, а для больших сумм она составит всего полпроцента, но не более 1,5 тысячи рублей. Согласен с этим мнением и руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антон Шабанов.

«Для клиентов банков это хорошая услуга, потому что если она не полностью бесплатная, то с минимальными тратами можно переводить деньги из банка в банк всего лишь по номеру телефона, причем моментально», — отметил он.

К тому же, добавил Голубовский, шанс того, что платеж потеряется, как это бывало при карточных переводах из одного банка в другой, минимален.

Противостояние с банками

Банки же в отличие от клиентов обновлениям не рады — именно поэтому Центробанку приходится их поторапливать. Как объяснил «360» Антон Шабанов, система быстрых платежей Центробанка отняла у кредитных организаций основную статью дохода: комиссию за переводы.

«Раньше банки брали свои комиссии. Когда появилась СБП, они попытались устанавливать на нее свои комиссии, но Центральный банк их в этом резко ограничил, более того, он установил правило, по которому суммы до 100 тысяч рублей должны переводиться бесплатно. Банкам это очень не нравится», — добавил Голубовский.

В то же время, по словам Дмитрия Голубовского, система быстрых переводов создана для того, чтобы Центробанк мог контролировать все денежные транзакции граждан.

«Главное здесь — это желание смотреть за гражданами, потому что платежная система, которая подконтрольна ЦБ, автоматически всех сажает под наблюдение регулятора на предмет того, не отмываются ли деньги и нет ли каких-то схем», — уверен эксперт.

Таким образом, государство хочет оцифровать российскую экономику и поставить ее под свой контроль. Ничего плохого Голубовский в этом не увидел, однако было бы лучше при этом снизить и налоги, добавил он.

«Потому что не от хорошей жизни люди налоги не платят, очень многие бизнесы и сервисы просто загнутся, если все налоги будут платить», — объяснил Голубовский.

Больше всех, по мнению экспертов, новой системой недовольны в Сбербанке. Потому что до появления СБП «Сбербанк.Онлайн» едва ли не единственным позволял быстро переводить деньги между счетами физических лиц.

По всей стране, заявил Голубовский, малое предпринимательство активно использовало «Сбербанк.Онлайн»: клиент мог совершить перевод по номеру телефона за оказанную услугу, причем налогами такие переводы не облагались. А за переводы между пользователями Сбербанка из разных регионов банк оставлял себе небольшую комиссию, что тоже было источником дополнительного дохода.

Все на зеро

Пока, уверен Антон Шабанов, существенных проблем в системе быстрых платежей, выявлено не было.

«Безусловно, ее пытаются использовать мошенники, иногда это у них получается, но если соблюдать обычные правила финансовой гигиены: не сообщать банковские реквизиты, к какому номеру карта привязана, свои паспортные данные, — то пока это безопасная система», — заявил эксперт.

Действительно, злоупотребления слабыми местами СБП уже были: в Центробанке рассказывали о том, что мошенникам удалось взломать систему одного из подключенных банков и получить доступ к счетам клиентов.

Дмитрий Голубовский добавил, что в СБП содержится огромное количество информации о клиентах банков по всей стране: номера телефонов, наличие счетов в разных банках, вся информация о транзакциях.

«Если эту информацию взломать, можно взломать ваш онлайн-банк и ограбить вас. Но пока информация о таких инцидентах не сообщалась, будем надеяться, что все хорошо защищено. Потому что если там какая-то критическая уязвимость будет, это будет взрыв бомбы», — заключил он.