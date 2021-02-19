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    19 февраля 2021, 17:20

    Система быстрых платежей помогла россиянам переводить деньги без комиссии. Но банки специально ее тормозят

    Екатерина Андронова, Ольга Нижельская, Татьяна Струкова

    ЦБ призвал банки ускорить переход на систему быстрых платежей. Регулятор опасается, что многие могут не успеть в срок, потому что откладывают подключение на последний момент. Противостояние Банка России с некоторыми кредитными организациями продолжается не первый год, а все потому, что СБП лишила их возможности наживаться на переводах.

    Система быстрых платежей помогла россиянам переводить деньги без комиссии. Но банки специально ее тормозят

    Еще в 2019 году ЦБ призвал российские банки подключиться к системе быстрых платежей (СБП), запущенной регулятором. Сейчас вопрос стоит о скорейшем внедрении платежей по QR-кодам (от физических лиц юридическим), переводов от юридических лиц физическим и переводов между физическими лицами по запросу получателя средств.

    Однако некоторые банки не торопятся выполнять требования регулятора. Центробанк направил кредитным организациям письмо, в котором призвал не откладывать подключение новых функций СБП на последний момент, так как процесс может занимать 35-60 дней.

    В Банке России отметили, что системно значимые кредитные организации обязаны подключить новый функционал СБП до 1 октября 2021 года, а банки с универсальной лицензией — до 1 апреля 2022 года. Сроки установили еще в ноябре 2020-го, чтобы все организации успели подготовить свои системы, но ЦБ отметил, что ряд банков может не успеть, оставив своих клиентов без возможности использовать быстрые платежи.

    Процесс подключения

    Директор по инновациям СКБ-банка Виталий Копысов сообщил «360», что СКБ и Делобанк уже предоставляют своим клиентам возможность использовать все функции системы быстрых платежей. Он добавил, что с тех пор как Центробанк отменил комиссию на переводы до 100 тысяч рублей количество использований СБП уже увеличилось в 2,5 раза, а объем переводов через систему — в пять раз.

    В банке «Русский стандарт» заявили «360», что у них также подключены все функции СБП: переводы от физических лиц юридическим, от юридических физическим и между физическими лицами по запросу получателя. По данным банка, количество переводов после подключения к СБП увеличилось за счет тех клиентов, которые раньше предпочитали пользоваться банкоматами для переноса средств из одного банка в другой.

    В ВТБ отметили, что уже сейчас банк предоставил клиентам возможность совершать переводы через СБП от физических лиц юридическим и обратно, а функцию перевода между физлицами по запросу подключат даже раньше установленного Центробанком срока.

    В банке «Дом.рф» заявили «360», что тоже уже предоставили клиентам возможность пользоваться переводами по номеру телефона, оплату по QR-коду и переводы от юридических лиц в пользу физических лиц. Остальные сервисы станут доступны в установленные ЦБ сроки. В то же время банк активно работает над усилением защиты системы быстрых платежей.

    В Хоум Кредит банке рассказали «360», что переводы между физическими лицами уже работают, остальные функции находятся в разработке. В организации отметили, что лимит бесплатных переводов составляет не рекомендованные ЦБ 100 тысяч, а аж полмиллиона в день. В МТС Банке сообщили «360», что обновленный функционал собираются ввести в марте и августе 2021 года.

    В Сбербанке сообщили «360», что все функции будут подключены в установленные Банком России сроки. О том же заявили и в «Уралсибе», и Почта Банке, отметил РБК. В МКБ пока работает только система быстрых переводов от физических лиц юридическим через QR-коды, остальные функции будут подключены до истечения установленных ЦБ сроков.

    Для клиентов банков СБП очень выгодна, отметил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский. Главная причина заключается в том, что переводы до 100 тысяч рублей осуществляются без комиссии, а для больших сумм она составит всего полпроцента, но не более 1,5 тысячи рублей. Согласен с этим мнением и руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антон Шабанов.

    «Для клиентов банков это хорошая услуга, потому что если она не полностью бесплатная, то с минимальными тратами можно переводить деньги из банка в банк всего лишь по номеру телефона, причем моментально», — отметил он.

    К тому же, добавил Голубовский, шанс того, что платеж потеряется, как это бывало при карточных переводах из одного банка в другой, минимален.

    Противостояние с банками

    Банки же в отличие от клиентов обновлениям не рады — именно поэтому Центробанку приходится их поторапливать. Как объяснил «360» Антон Шабанов, система быстрых платежей Центробанка отняла у кредитных организаций основную статью дохода: комиссию за переводы.

    «Раньше банки брали свои комиссии. Когда появилась СБП, они попытались устанавливать на нее свои комиссии, но Центральный банк их в этом резко ограничил, более того, он установил правило, по которому суммы до 100 тысяч рублей должны переводиться бесплатно. Банкам это очень не нравится», — добавил Голубовский.

    В то же время, по словам Дмитрия Голубовского, система быстрых переводов создана для того, чтобы Центробанк мог контролировать все денежные транзакции граждан.

    «Главное здесь — это желание смотреть за гражданами, потому что платежная система, которая подконтрольна ЦБ, автоматически всех сажает под наблюдение регулятора на предмет того, не отмываются ли деньги и нет ли каких-то схем», — уверен эксперт.

    Таким образом, государство хочет оцифровать российскую экономику и поставить ее под свой контроль. Ничего плохого Голубовский в этом не увидел, однако было бы лучше при этом снизить и налоги, добавил он.

    «Потому что не от хорошей жизни люди налоги не платят, очень многие бизнесы и сервисы просто загнутся, если все налоги будут платить», — объяснил Голубовский.

    Больше всех, по мнению экспертов, новой системой недовольны в Сбербанке. Потому что до появления СБП «Сбербанк.Онлайн» едва ли не единственным позволял быстро переводить деньги между счетами физических лиц.

    По всей стране, заявил Голубовский, малое предпринимательство активно использовало «Сбербанк.Онлайн»: клиент мог совершить перевод по номеру телефона за оказанную услугу, причем налогами такие переводы не облагались. А за переводы между пользователями Сбербанка из разных регионов банк оставлял себе небольшую комиссию, что тоже было источником дополнительного дохода.

    Все на зеро

    Пока, уверен Антон Шабанов, существенных проблем в системе быстрых платежей, выявлено не было.

    «Безусловно, ее пытаются использовать мошенники, иногда это у них получается, но если соблюдать обычные правила финансовой гигиены: не сообщать банковские реквизиты, к какому номеру карта привязана, свои паспортные данные, — то пока это безопасная система», — заявил эксперт.

    Действительно, злоупотребления слабыми местами СБП уже были: в Центробанке рассказывали о том, что мошенникам удалось взломать систему одного из подключенных банков и получить доступ к счетам клиентов.

    Дмитрий Голубовский добавил, что в СБП содержится огромное количество информации о клиентах банков по всей стране: номера телефонов, наличие счетов в разных банках, вся информация о транзакциях.

    «Если эту информацию взломать, можно взломать ваш онлайн-банк и ограбить вас. Но пока информация о таких инцидентах не сообщалась, будем надеяться, что все хорошо защищено. Потому что если там какая-то критическая уязвимость будет, это будет взрыв бомбы», — заключил он.