СМИ: некоторые госуслуги могут сделать недоступными без биометрии

В Минцифры хотят, чтобы каждый из 70 миллионов пользователей портала госуслуг зарегистрировал свой биометрический слепок. Об этом рассказали «Коммерсанту» участники совещания, проходившего в ведомстве.

«Без сдачи биометрии некоторые госуслуги могут стать недоступными удаленно», — уточнил один из источников.

Цифровыми профилями пользуются банки и страховые компании. За запрос для подтверждения личности они платят 200 рублей. Половина суммы идет «Ростелекому», вторая — банку, который создал слепок данных.

Цифровые профили содержатся в Единой биометрической системе, оператором которой является «Ростелеком». За два года в системе зарегистрировались 164 тысячи человек. В течение следующих двух лет министерство цифрового развития планирует увеличить число пользователей до 70 миллионов.

Из-за низкого темпа заполнения базы министерство хочет «решить вопрос административными мерами», заявил другой собеседник газеты. В частности, власти планируют обязать банки организовать сбор биометрии в 80% своих подразделений.

Эксперты предупреждают о том, что новая база данных может утечь в Сеть, а также использоваться для массовой слежки за людьми.