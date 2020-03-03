В России подтвердили 6 случаев коронавируса за последний месяц

Речь идет о четырех россиянах и двух китайцах. Трое граждан России заразились, когда находились на карантинном круизном лайнере Diamond Princess у берегов Японии. Сейчас они находятся на карантине в Казани. Еще один инфицированный — москвич Давид Беров.

О том, что он заболел, стало известно 2 марта. Молодой человек недавно вернулся из путешествия по Италии. Беров проходит лечение в московской инфекционной больнице. Его знакомые, родственники и те, с кем он летел на самолете, находятся на карантине. Ни у одного из них коронавирус не подтвердился. Двое граждан Китая, заразившиеся COVID-2019, уже выздоровели. Их выписали из больницы 12 февраля.

Впервые новый тип коронавируса зарегистрировали в Китае в конце декабря 2019 года. Первым заболевшим стал житель города Ухань. Позже вирус распространился по всей КНР и за ее пределами. Кроме Китая, главными очагами распространения коронавируса считаются Италия, Иран и Южная Корея.

По последним данным, во всем мире COVID-2019 заразились более 90 тысяч человек. Половине удалось вылечиться. Жертвами коварного вируса стали 3086 человек.