В Роспотребнадзоре не увидели оснований для отказа в вакцинации от коронавируса людям с ВИЧ

У медиков нет никаких оснований отказывать людям с ВИЧ делать прививку для защиты от коронавируса. У большинства из них иммунитет уже восстановлен антиретровирусной терапией. Об этом в разговоре с РИА «Новости» заявил директор Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

Ранее РБК сообщил, что фонд «СПИД.Центр» пожаловался главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко на то, что россиянам с ВИЧ начали отказывать в вакцинации от коронавируса из-за их статуса. Покровский уточнил, что в методичке по проведению прививочной кампании есть противопоказание «иммунодефициты», однако там нет уточнения про ВИЧ.

«СПИД является только поздней фазой ВИЧ-инфекции, тем более, что большинство сейчас находится на антиретровирусной терапии и у них, как правило, уж восстановлен иммунитет или он просто не снижался сильно. Поэтому, на мой взгляд, нет оснований отказывать им в помощи», — приводит агентство слова собеседника.

Покровский призвал Минздрав прояснить в рекомендациях этот момент и определиться с вакцинами, которые можно давать ВИЧ-инфицированным. Он отметил, что людям с ВИЧ можно прививаться «ЭпиВакКороной» или «КовиВаком» — препаратами, в которых нет живого вируса.