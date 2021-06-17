Ученые выяснили, что люди с ВИЧ чаще умирают от внезапной остановки сердца

Люди с ВИЧ умирают от внезапной остановки сердца в два раза чаще. Это выяснили сотрудники Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Результаты их исследования представлены в журнале New England Journal of Medicine.

Ученые имеют данные о внезапных смертях в Сан-Франциско в 2011–2016 годах. Выяснилось, что неожиданная смерть настигает пациентов с ВИЧ в два раза чаще, чем людей с отрицательным результатом теста. Затем специалисты сузили исследование до смертей, вызванных внезапной аритмией. Они узнали, что носители ВИЧ уходят из жизни на 87% чаще.

Анализ результатов вскрытия также показал, что ВИЧ-инфицированные люди больше сталкиваются с хроническими воспалительными процессами. Это увеличивает также и риски поражения сердца. А еще у пациентов с ВИЧ значительно чаще наблюдался фиброз сердца — разрастание соединительной ткани, приводящее к образованию рубцов.

Ученые полагают, что новая информация поможет эффективнее выявлять лиц, попадающих в группу риска внезапной смерти. Также результаты исследования пригодятся для поиска стратегий, позволяющих снизить вероятность прихода смерти, написала «Газета.ru».