Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» получила новое название

Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона-H» получит название Aurora-CoV. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на совместное заявление Роспатента и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Сейчас препарат проходит клинические испытания.

«Роспатент принял решение о регистрации товарного знака Aurora-CoV. <…> Товарный знак Aurora-CoV предполагается для использования в качестве названия для нового поколения вакцины „ЭпиВакКорона“ — вакцины „ЭпиВакКорона-Н“, которая в настоящее время проходит клинические исследования», — приводит агентство текст заявления.

Заявку на регистрацию товарного знака «Вектор» подал еще 18 июня. Глава Роспатента Григорий Ивлиев рассказал, что в с марта прошлого года в федеральную службу подали уже более 30 заявок на новые вакцины от SARS-CoV-2. Патенты выдали на 16 из них. Он отметил, что разработчики патентуют не только препарат и состав его компонентов, но и способы применения и различные формы вакцины.

На прошлой неделе в «Векторе» сообщили о поступлении в гражданский оборот более 3,4 миллиона доз «ЭпиВакКороны».