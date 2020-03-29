В Москве назвали ЗАГСы с наибольшим числом разводов

Жители Москвы предпочитают разводиться на юге или востоке города. Список самых популярных мест для того, чтобы сочетаться браком, знают все, теперь появился рейтинг отделов ЗАГС, которые выбирают для развода.

В пресс-службе Управления ЗАГС Москвы рассказали RT, что в 2019 году жители Москвы чаще всего разводились в отделах Люблинского, Чертановского, Бабушкинского, Перовского и Измайловского округов.

В управлении напомнили, что расторгнуть брак можно в любом отделе, кроме Замоскворецкого и архивно-информационного. Нельзя развестись и во дворцах бракосочетания.

«Отделами ЗАГС брак можно расторгнуть только в определенных случаях: если у супругов нет совместных несовершеннолетних детей и они оба согласны на развод, если один из супругов пропал без вести, если один из супругов признан недееспособным или если супруг осужден более чем на три года», — напомнили в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.

Если дети или споры все же есть, брак придется расторгать через суд.

Всего в 2019 году, по данным Росстата, в Москве распались 42,5 тысячи семей.