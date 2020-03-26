Бывшие супруги в Москве не могут поделить детей. Не помогло даже решение суда

Жительница Москвы Анастасия обвиняет бывшего супруга в похищении детей. Также женщина недоумевает, почему суд вынес решение в пользу отца. Однако папа детей стоит на своем и уверяет, что жена не занималась ими и решение суда абсолютно обоснованное.

Договориться о том, с кем после развода будут жить общие дети Егор и Таисия, так и не смогли.

«Суд выносит решение 17 декабря 2019 года о том, чтобы дети остались с отцом. С матери взыскать алименты. Я до сих пор задаю себе вопрос, по какой причине это было сделано судьей», — делится Анастасия.

Современная российская статистика выглядит не в пользу отцов детей. По примерным подсчетам, всего в 6% случаев после развода дети остаются с папами. И в случае Анастасии обе опеки вынесли заключение в ее пользу. Однако суд остался непреклонен.

«Обе опеки вынесли заключение в пользу матери, чтобы место жительства определили с матерью», — говорит Анастасия.

У отца детей своя позиция. Алексей на камеру общаться отказался. Однако по телефону сообщил, что у Анастасии — цитата — «в голове пустота». По словам мужчины, детьми Настя не занималась, хотя у малышей было достаточно проблем.

«Мать с детьми не занималась… Более того, у младшего ребенка есть проблемы по неврологии. И мать это до сих пор не хочет признавать», — рассказал отец детей Алексей Лучин.

«Ребенок нуждается в дефектологах, логопедах, а мать в опеках заявляет: зачем ребенку логопед, если он не разговаривает? То есть она даже понятия не имеет, кто такой дефектолог, кто такой логопед», — добавил Алексей.

Теперь Анастасия готовит документы в суд апелляционной инстанции. По словам девушки, у нее есть работа, двухкомнатная квартира с приличными условиями жизни. То есть все возможности для того, чтобы дети остались с мамой. Бросать все на самотек Анастасия не согласна. Ведь родственники экс-супруга и он сам не дают ей видеться с детьми. А без них, она уверена, нормально жить не сможет.