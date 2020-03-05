Психологи: семьи россиян стали распадаться чаще

Эксперты выяснили, что реже всего семьи распадаются в Чечне (6,42), Ингушетии (4,94) и Республике Тыва (2,92). Лидирующую пятерку замкнули Дагестан (2,9) и Кабардино-Балкария (1,96).

Первое место по разводам заняла Ленинградская область (1,01). По мнению специалистов, женщины и мужчины часто разводятся также в Ненецком автономном округе (1,21), Сахалинской (1,22) и Курганской (1,23) областях и в Республике Коми (1,24).

Психолог Анетта Орлова добавила, что сейчас возлюбленные не хотят преодолевать трудности и решать проблемы. Она уточнила, что люди ориентируются на культ успешности, гедонизм и автономность, что снижает процент вовлеченности в семейную жизнь.

«Сегодня партнеры, которым финансовое состояние позволяет жить самостоятельно, очень рационально относятся к выбору пары. Прагматичность становится одной из ценностей. Все больше людей оперируют понятиями, что в отношениях и браке я должен жить легче и комфортнее, а не сложнее и преодолевая трудности. У большего количества людей вместо установки на преодоление проблем возникает установка на избегание трудностей. Побеждает установка „А зачем мне все это надо? Мне проще разорвать отношения, чем искать компромиссы и чем-то жертвовать“», — пояснила Орлова.

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов рассказал, что семейные связи обычно слабые в местах с интенсивной миграцией.

«Жизнеспособная семья — это все-таки, прежде всего, оседлая форма жизни: конкретный дом, конкретные соседи и родственники, с которыми есть отношения, взаимные ценности. В тех названных районах, где браки прочнее, безусловно, намного более традиционное общество, с более выраженными ценностями брака и семьи. Также там с точки зрения миграции более оседлое население. В те же республики Кавказа меньше приезжает „внешних“ молодых людей со всей России. И второй вопрос — это более жесткая региональная семейная политика, опять же строящаяся на традиционных основаниях», — заметил Крупнов.