В Крыму назвали многоходовкой выделение Великобританией денег на поддержку «крымских» административных структур, созданных на Украине. Там считают, что это сделано в геополитических интересах.

Ранее сообщалось, что посольство Великобритании в Киеве выделило Украине 168 тысяч фунтов стерлингов, что составляет по текущему курсу примерно 235 тысяч долларов, на проект поддержки «крымских» административных структур в соседней с Крымом Херсонской области Украины.

«Для нас, крымчан, подобные английские многоходовки понятны и неинтересны. При этом следует напомнить далеким английским коллегам, что Херсон — это не Крым, так что участь направленных на Украину для украинских якобы крымских, но на самом деле херсонских властей, английских фунтов будет такая же, как и 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, направленных якобы для развития британско-украинских торговых контрактов», — сказала РИА «Новости» сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

По ее словам, отработанная двумя сторонами схема не включает интересы рядовых украинцев. Также она считает, что английских денег так и не увидели в сельском хозяйстве, здравоохранении и развитии инфраструктуры. Значит, заявляет Ковитиди, вывод очевиден: выделение любых средств официальному Киеву является лишь подтверждением имперских амбиций Великобритании в отношении Украины. Она отметила, что Лондон делает это из собственных геополитических соображений.

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России.