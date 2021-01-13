Эксперт: Британия не поможет Украине в возвращении Крыма
Крымский политолог Владислав Ганжара прокомментировал планы посольства Великобритании оказать Украине финансовую помощь в «реинтеграции» Донбасса и Крыма. Об этом сообщил RT.
По его словам, это невозможно. В нынешних условиях Украине никак не удастся вернуть Крым. В случае с Донбассом Минские соглашения также невозможно заменить ничем.
«Украина — это площадка для регулярных спекулятивных действий и заявлений западных стран, и в этом смысле смешным выглядит объем помощи…», — подчеркнул Ганжара.