Эксперт: Британия не поможет Украине в возвращении Крыма

По его словам, это невозможно. В нынешних условиях Украине никак не удастся вернуть Крым. В случае с Донбассом Минские соглашения также невозможно заменить ничем.

«Украина — это площадка для регулярных спекулятивных действий и заявлений западных стран, и в этом смысле смешным выглядит объем помощи…», — подчеркнул Ганжара.