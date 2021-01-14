ЕСПЧ только частично признал украинскую жалобу по Крыму

В Европейском суде по правам человека пришли к выводу, что ряд выдвинутых Украиной против РФ обвинений не имеет доказательств. Жалобу Киева по Крыму в ЕСПЧ признали приемлемой только частично.

Организация не обнаружила свидетельств якобы имевших место случаев убийства мирных граждан, безосновательных задержаний и запугивания иностранных журналистов. Об этом сообщили в пресс-службе российского Минюста.

Доказательств «незаконного изъятия имущества украинских военнослужащих, дискриминации этнических украинцев» в ЕСПЧ тоже не нашли. Как и фактов политического преследования проукраински настроенных граждан» и отказов в регистрации любых организаций, в том числе религиозных.

«ЕСПЧ подтвердил свои процессуальные полномочия по дальнейшему рассмотрению дела, в рамках которого будет дана правовая оценка претензиям украинской стороны по различным обстоятельствам, связанным с событиями в 2014–2015 годах в Крыму», — подчеркнули в министерстве.

В организации, добавило РИА «Новости», признали нахождение Крыма в фактической российской юрисдикции с 27 февраля 2014 года.