В Кремле пожелали Навальному скорейшего выздоровления

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с госпитализацией Алексея Навального. Он пожелал ему скорейшего выздоровления и призвал дождаться результатов анализа, чтобы узнать достоверную причину тяжелого состояния блогера.

«Мы знаем, что он находится в тяжелом состоянии, врачи сейчас делают все, что необходимо. <…> Конечно же, как и любому гражданину нашей страны, мы желаем ему скорейшего выздоровления. Все предположения о том, было ли это отравление, являются только предположениями. Нужно дождаться результатов анализа», — приводит «Газета.ru» слова Пескова.

Глава президентской пресс-службы добавил, что Навальному помогают лучшие омские врачи, которые проводят консилиумы с коллегами из Москвы.

Навальный сейчас находится в ГКБСМП №1 Омска. Заместитель главного врача больницы Анатолий Калиниченко ранее рассказал, что он в стабильном состоянии.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолета Томск — Москва. Лайнер экстренно сел в Омске, и блогера отвезли в больницу. Сейчас он находится без сознания. В окружении блогера утверждали, что Навальный мог отравиться в томском аэропорту. Полиция и Роспотребнадзор проверяют эти сообщения.