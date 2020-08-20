Полиция и Роспотребнадзор начали проверку после госпитализации Навального

Транспортная полиция проверяет информацию о том, что основатель ФБК Алексей Навальный мог отравиться в аэропорту Томска. Об этом заявил представитель Томского линейного отдела МВД РФ Михаил Михайлов.

«Естественно, информация [по данному инциденту] проверяется», — сказал он РИА «Новости».

При этом представитель ведомства уточнил, что проверка в томском аэропорту уже идет. Однако он не стал отвечать на вопрос о том, подали ли представители Навального заявление в полицию.

«Интерфакс» уточнил, что кофейня, где пил чай оппозиционер, уже инициировала внутреннюю проверку. В частности, директор кафе пообещал изучить видео с камер наблюдения.

Кроме того, проверку начнет и Роспотребнадзор Томской области.

«Прошла информация в СМИ, мы просто должны провести проверку, которая должна быть согласована с прокуратурой. <…> Информация появилась о том, что произошло отравление, и мы вынуждены отреагировать», — заявили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Рано утром 20 августа самолет Томск — Москва совершил экстренную посадку в Омске. На борту стало плохо Алексею Навальному. Его экстренно госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи (БСМП № 1). Известно, что он без сознания и находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное.