Общество 14 апреля 2024, 00:43 В Краснодаре уволили врача, пришившего ребенку откушенное собакой лицо Freepik

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Руководство Кубанского медицинского университета уволило хирурга Алексея Дикарева, пришившего четырехлетнему мальчику откушенное собакой лицо. Врач сообщил «Российской газете», что написал заявление по собственному желанию.

Дикарев объяснил, что ушел по собственному желанию, не желая подводить коллег. В вузе посчитали проведенную им операцию «противоречивой». При этом он сам убежден, что правильно поступил, когда решил за нее взяться.

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«Если у врача есть хотя бы один шанс помочь человеку, он должен это делать. Я верил, что мы сможем спасти ребенку лицо. И счастлив, что не ошибся», — заявил Дикарев.

Хирург и его команда провели невероятно сложную операцию, причем впервые в России. Ее уже обсуждают ведущие российские и зарубежные специалисты. Мальчик попал на операционный стол после нападения собаки, которая оторвала ему нос и откусила щеку.

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