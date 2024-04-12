Здоровье 12 апреля 2024, 22:00 Российские врачи пришили 4-летнему мальчику оторванное лицо Хирурги впервые в России пришили мальчику откушенное собакой лицо Freepik

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В Краснодаре хирурги провели уникальную операцию, впервые в России пришив четырехлетнему ребенку откушенное собакой лицо. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

Несчастный случай произошел в Карачаево-Черкесии. На четырехлетнего мальчика напала собака, оторвав ему нос и откусив щеку. По словам местных жителей, мальчик пытался достать из собачьей будки мяч, который туда закатился во время игры, и в это время на него напало животное.

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Ребенка срочно доставили в детскую краевую больницу в Краснодар вместе с откушенными частями лица, которые поместили в банку.

Сложную восстановительную 12-часовую операцию провел хирург Алексей Дикарев со своей командой. Сейчас ребенок еще находится в больнице. Саму же операцию обсуждают не только ведущие российские хирурги, но и мировые специалисты.

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