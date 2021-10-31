В Госдуме предложили помощь томичу, пробравшемуся в красную зону санчасти ради бабушки

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявили, что жителю Томска, который ухаживал за бабушкой в ковидной санчасти, будет оказана юридическая и любая другая необходимая помощь. Гражданские права этого человека не должны быть нарушены, подчеркнул он в беседе с «360».

«Я лично как депутат Госдумы беру эту ситуацию на депутатский контроль по тем фактам, которые есть уже сейчас в средствах массовой информации. <…> Второе — те факты, которые он сам приводит по поводу содержания пациента», — сказал Хамзаев.

Он отметил, что понимает, что из-за пандемии поток пациентов и нагрузка на медиков увеличивались в разы, однако это не должно отменять качества медицинских услуг в целом.

«У нас задача — разобраться в этом вопросе. Мы готовы внуку погибшей оказать полную юридическую помощь. Потому что он говорит, что ему угрожают. Мы готовы разобраться в этом в том числе», — подчеркнул депутат.

Хамзаев добавил, что уже подготовил обращение на имя генпрокурора, чтобы он дал поручение провести проверки по фактам, озвученным жителем Томска, чтобы гражданские права не были нарушены.

«Любую необходимую ему помощь окажем. Сейчас уже находимся в стадии выстраивания коммуникации с ним», — заключил парламентарий.

Бабушка томича умерла накануне. Внук, который смог пробраться в ковидную санчасть ради нее, рассказал, что за похороны с него попросили 100 тысяч рублей, а такой суммы, да и денег в целом у него нет, потому что с работы его уволили.

Причиной стал резонанс, который вызвала история с его проникновением в больницу, где молодой человек обнаружил, что за его тяжелобольной бабушкой никто не ухаживает. После этого томич приехал в Москву и подал жалобы в СК, прокуратуру и администрацию президента.