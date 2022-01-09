В Госдуме предложили окрашивать метиловый спирт в красный цвет, чтобы предотвратить отравления

Депутат Госдумы и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил новый способ борьбы с паленым спиртным. По его словам, метиловый спирт, который используют для приготовления контрафактного алкоголя, надо окрашивать в красный цвет и добавлять ядовитый запах.

Также он выдвинул идею полностью отказаться от метанола в химической промышленности, потому что его можно заменить другими веществами, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«Принципиально важно в этой истории: из всего оборота продукции нужно максимально вывести метиловый спирт. Для этого есть технические возможности: сделать его в цветовом окрасе более темным, багрово-красным, как хотите», — сказал Хамзаев.

Так, по его мнению, человек сможет при покупке сразу понять, что у него в руках поддельный алкоголь. Это предотвратит случаи отравления и смерти. Депутат подчеркнул, что этим вопросом нужно обязательно заняться Минпромторгу.

Помимо этого, Хамзаев заявил, что торговлю контрафактным спиртным в случае отравления покупателей надо приравнивать к массовому убийству.

Накануне стало известно о гибели девяти человек из-за отравления паленой водкой в Тюмени. СК РФ возбудил уголовное дело. Четыре подозреваемых в продаже уже задержаны. Еще восемь человек погибли в ХМАО из-за употребления некой спиртосодержащей жидкости.